كسلا تسجل (٩) حالات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا بولاية كسلا تراكميا الى (١٧٣) حالة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل (٩) حالات جديدة مؤكدة كلها بمحلية كسلا

ليرتفع معها عدد حالات الوفاة تراكميا الى (٢١) حالة وتم تسجيل الوفيات على النحو التالي: (١٤) حالة وفاة بمحلية كسلا و(٤) بمحلية حلفا الجديدة و(١) حالة وفاة بكل من محليات ريفي كسلا وود الحليو وشمال الدلتا. وبلغ عدد حالات الشفاء (١٠١) حالة منذ بداية الفيروس بالولايةوفق صحيفة السوداني الدولية

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حيث سجلت محلية كسلا (٥٩) حالة و(٣٨) حالة بمحلية حلفا الجديدة و(١) حالة بكل من محليات ودالحليو ريفي كسلا وغرب كسلا ونهر عطبرة . وحسب التقرير الصادر يوم الجمعة من إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بكسلا

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )