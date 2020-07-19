عاجل | عضو المجلس السيادى: جماعات إرهابية فى ليبيا قد تلجأ للسودان

الأحد 19 يوليه 2020

كشف عضو فى المجلس السيادى إن جماعات إرهابية فى ليبيا قد تلجأ للسودان، مؤكدا على حماية حدود بلاده مع ليبيا.



وقال عضو في المجلس السيادي، إن الخرطوم حاولت التوسط بين السراج وحفتر.

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فى غضون ذلك، تراجعت أرتال كبيرة من المركبات التابعة لميليشيات الوفاق فى ليبيا من منطقة الهيشة الجديدة باتجاه مدينة مصراته غرب ليبيا.

ويذكر أن وكالة (رويترز) للأنباء كانت قد ذكرت أن ميليشيات الوفاق حركت مقاتلين و200 مركبة، باتجاه مدينة سرت الليبية

ونسبت الوكالة للأنباء لما وصفتهم شهود وقادة بميليشيات الوفاق، إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة، باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى مدينة سرت الليبية .