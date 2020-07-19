الفنان عبدالقادر سالم : لن أترشح مرة أخرى لرئاسة الاتحاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الفنان د.عبدالقادر سالم عدم ترشحه مرة أخرى لرئاسة اتحاد المهن الموسيقية بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفوزه في عدة دورات إلى جانب تقلده مناصب عدة، وجاء القرار لإتاحة الفرصة لآخرين تأتي بهم الانتخابات لإدارة دفة الاتحاد.

لمعرفة مزيد من التفاصيل كشف الفنان عبدالقادر سالم عن أسباب عدم ترشحه ومدى جاهزية وترتيبات الاتحاد للانتخابات القادمة.

*يرى الكثيرون أنك أفضل من قاد الاتحاد في دوراته الماضية…هل ستترشح في الدورة القادمة؟

ما قدمته للاتحاد من أشياء إيجابية هذا من صميم عملي وواجبي وما أخفقنا فيه سيأتي آخرون لإصلاحه والاهتمام به ولكن أعلن عن عدم ترشحي مرة أخرى واكتفي بما قدمت من السنوات وأصبحنا من الرعيل الثالث للاتحاد.

*هل أنت راضٍ بما قدمت؟

سعيد جداً بما أنجزته خلال تلك الفترة وراضٍ عن نفسي.

*هل أنهكك العمل القيادي في الاتحاد وشغلك عن فنك؟

العمل القيادي مرهق.. ظللت أعمل كقيادي في الاتحاد منذ العام ١٩٧٥ عملت فيه سكرتيراً ثقافياً وأميناً عاماً ثلاث مرات وأصبحت رئيساً للاتحاد مرتين من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٨.

*في رأيك من الأجدر لاستلام الراية لقيادة الاتحاد؟

لا أستطيع تحديد اسم معين، ولكن كل من يستطيع تحمل المسؤولية بروح طيبة ومحبة وتعاون يمكنه استلام الراية للوصول بالاتحاد لبر الأمان.

*يمكن أن يكون من الشباب؟

هناك شباب مميزون جديرون بالمنصب مثل الكبار ولكن لا أستطيع التحديد لأن الأمر مرهون على المترشح نفسه وفوزه بحصد أكبر عدد من الأصوات.

*كانت هناك فكرة لتحويل الاتحاد لنقابة أسوة بنقابة المهن المصرية..ماذا فعلتم؟

نعم قمنا بمحاولة في العام ٢٠٠٨ ولكننا لم نوفق ولكن مازالت الاتصالات جارية من الخارج لأن يكون الاتحاد نقابة للمهن الموسيقية تماماً مثل نقابة المهن المصرية بصلاحيات كبيرة ينضم تحت لوائه كل المبدعين في السودان.

*هل هناك قوانين مسنة من الدولة للاتحاد؟

ابداً نحن أهليين ولكن لا بد من وجود قانون معترف به من الدولة.

*أخيراً..هل حددتم تاريخ لبداية الانتخابات؟

نحن جاهزون سنبدأ الشهر القادم بإن الله تعالى.