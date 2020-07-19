(غلاء حاد) في السلع الاستهلاكية بالولايات

الخليج 365 :

أدى تحدي ارتفاع تكلفة الترحيل والتصنيع، للتأثير سلبا على موقف السلع واسعارها بولايات كردفان وكسلا ونهر النيل.

وطالب بعض التجار استفسرتهم (السوداني) الحكومة بالتدخل واتخاذ تدابير عاجلة لهذه المشكلات، موضحين بان المواطنين بالولايات يواجهون (غلاء حادا) في السلع والبضائع المختلفة.

تدخل حكومي:

ودعا رئيس الغرفة التجارية لمحلية كسلا عباس مريدي، الحكومة للتدخل واتخاذ تدابير فيما يخص امر السلع الاستراتيجية للمواطن، والتنسيق المحكم بين الجهات المختصة اتحاديا وولائيا، مراعاة للمصلحة العامة وتخفيفا ( لاعباء المعيشة) على المواطنين.

وقال لـ(السوداني) ان اسعار الترحيل تضاعفت لأرقام (خرافية) انعكست سلبا على اسعار السلع بالاسواق، موضحا بان القدرة الشرائية للتجار تراجعت بسبب( تآكل رأس المال) لارتفاع اسعار البضائع عموما، واضاف : موقف السلع في اسواق كسلا جيد وذكر ان سعر جوال السكر بلغ ٣٥٠٠ جنيه، الزيوت تراوحت مابين ٣٦٠٠ الى ٤٥٠٠ جنيه للعبوة الكبيرة، وارتفع سعر جوال العدس لـ٣٥٠٠ جنيه، وتابع (لايعقل بان تكون اسعار السلع بهذه الارقام)، مشيرا الى ان هناك اسبابا (متراكمة) ولكن يجب وضع حلول، خاصة ان القوى الشرائية للمواطنين صارت ضعيفة.

تراجع الوارد :

وشكا رئيس غرفة شيكان التجارية، ياسر عبدالسلام، من ارتفاع (حاد) لأسعار البضائع في اسواق الأبيض، وقال لـ(السوداني) ان وارد البضائع ضعيف جدا بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل والتصنيع، وزاد: سعر جوال البصل بلغ ٣٢٠٠ وعبوة الزيت الكبيرة ٤٢٠٠ جنيه، عبوة الصابون الصغيرة٦٢٠ جنيها، السكر ٣٥٠٠جنيه، وتابع ( هناك شح في وارد الأرز والعدس)، وإضاف : حجم العرض (مقبول) ولكن هناك تضخما ادى لارتفاع الأسعار، والقوى الشرائية ضعيفة لهذا السبب ولاتجاه المزارعين نحو الزراعة مع بداية الخريف خلال هذه الفترة، لان الزراعة (بتشيل القروش كلها)، مؤكدا بان الموطن في شمال كردفان يواجه (غلاء) في كل السلع والبضائع.

. انسياب الوارد :

وفي المقابل اشار التاجر بسوق عطبرة هارون الحسن لحدوث انفراج نسبي في وارد السلع، هذه الأيام، مما خفف من حدة الشح وارتفاع الاسعار و وفر السلع وأحدث تراجعا في الاسعار عموما.

وقال ل(السوداني) ان هناك انسيابا للبضائع،ما ادى لحدوث انفراج نسبي لحركة الترحيل، مبينا بان هناك تراجعا في سعر جوال السكر إلى ٣٥٠٠ جنيه، وايضا جوال من ١٧٢٠ الى ١٦٥٠ جنيه، منوها الى ان القوى الشرائية جيدة.