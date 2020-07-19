مجلس الدفاع المصرى يؤكد حقوق مصر المائية

التاريخ: 19-يوليو-2020
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ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والذي تناول الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية.
واطلع الرئيس المصري وفق سكاى نيوز على مستجدات ملف سد النهضة، والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية، والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
وأكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمّن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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