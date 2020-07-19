طه علي البشير رئيساً لاتحاد شركات ومؤسسات التأمين السودانية

التاريخ: 19-يوليو-2020
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اجتمعت الجمعية العمومية لاتحاد شركات ومؤسسات التأمين السودانية أمس، في مكاتب الجهاز القومى للرقابة على التأمين، حيث تمت إجازة النظام الأساسي للاتحاد والإجماع على السيد طه علي البشير رئيساً للاتحاد.
وتأثر قطاع التأمين السوداني تأثراً سلباً بجائحة كورونا وفقدت موازنات شركات التأمين نسبة عالية من إيرادات الربع الثاني من العام الحالي 2020 لعدم تجديد الوثائق واكتتاب وثائق جديدة وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن شركات التأمين.
وتأثر قطاع التأمين السوداني بحسب (سونا)، بتوقف أنشطة الأعمال جراء جائحة كورونا نظراً لاعتماد شركات السوق على أقساط تأمين النقل (بحري، جوي وبري) والتي توقفت بسبب إغلاق المعابر والمطارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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