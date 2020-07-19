وكيل الخارجية يثني على الدعم الإيطالي للسودان

أثنى وكيل وزارة الخارجية السفير دكتور صديق عبد العزيز على الدعم الذي ظلت تقدمه إيطاليا للسودان في مختلف المجالات الإنسانية والصحية وتعزيز قدرات المناطق الريفية في مختلف أقاليم السودان.

جاء ذلك لدى استقبال وكيل وزارة الخارجية اليوم بمكتبه جيايلويجي فاسالو، سفير إيطاليا بالخرطوم.

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وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيزها وتطويرها بما يواكب المتغيرات السياسية في السودان.

وأعرب وكيل الخارجية عن تمنياته بأن تتواصل الجهود الإيطالية للدفع بالاستثمارات الإيطالية بالسودان خاصة في المجالات الزراعية الواسعة التي يذخر بها السودان.

من جانبه أشار السفير الإيطالي إلى أنه سبق وأن كان بمعية الوفد الإيطالي الزائر للسودان خلال شهر مارس، والذي ضمّ عدداً من رجال الأعمال الإيطاليين، وأنهم الآن يسعون إلى متابعة ما تمّ بحثه خلال تلك الزيارة من تعزيزٍ للاستثمار في القطاع الخاص بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)