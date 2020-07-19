عبد الباري: ما تم إصلاحات “جزئية” و جاهزون للدفاع عن الإنضمام لـ(سيداو)

قال وزير العدل نصر الدين عبدالباري، إن الإصلاحات القانونية التي تمت المصادقة عليها مؤخراً “جزئية” مؤكداً أن الإصلاح الشامل سيكون عقب النظر في القانون الجنائي كله.

Advertisements

وبشأن انضمام السودان لاتفاقية التمييز ضد المرأة ”سيداو” أكد الوزير ايداعها مجلس الوزراء بين 6 اتفاقيات أخرى وأضاف: ”جاهزون للدفاع عن اﻻنضمام للاتفاقية ولدينا نماذج لدول إسلامية انضمت لهذه الاتفاقية” وزاد: ”قناعتنا أنها اتفاقية ضرورية لإحقاق العدالة وإنهاء التمييز الممارس ضد النساء في السودان”.

وحول قوانين مكافحة الإرهاب قال الوزير في لقاء مع رابطة القانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة عبر الفيديو أمس بحسب صحيفة السوداني، قال الوزير إنه لا توجد إشكالية في القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، مؤكداً أنهم وجدوا أن العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب كافية جداً وأن الجانب الأمريكي لم يثر في الحوار مع الجانب السوداني قضايا متعلقة بالأطر القانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)