المطرب الشاب مأمون يعود بـ(ما تمرقي) قبل العيد

فرغ المطرب الشاب مأمون سوار الدهب من وضع لمسات الختام لأغنية من كلمات وألحان مهدي مصطفى، تحمل اسم (ما تمرقي). Advertisements ووعد مأمون جمهوره بتقديم الأغنية خلال اليومين القادمين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومواقع الموسيقى السودانية بحسب صحيفة آخر لحظة، قبل تقديمها رسمياً في أول إطلالة جماهيرية له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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