وزير العدل : يجب مشاركة الجميع في صناعة الدستور ليكون مقدساً لهم

قال وزير العدل نصرالدين عبدالباري إن صناعة الدستور الجديد يمكن أن تسهم في المصالحة الوطنية خاصة لدى الشعوب السودانية الخارجة من الحروب والنزاعات وتمكن من بناء المؤسسات ويمثل فرصة تاريخية لضمان اي مبادئ عالمية كحقوق الإنسان والفصل الصارم بين السلطات في الدولة لتصبح مبادئ مصانة لا يستطيع أحداً أن يتجرأ على انتهاكها.

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وقال الوزير في لقاء عبر “الفيديو” مع رابطة القانونيين بالمملكة المتحدة ، حول صناعة الدستور أمس ، إنها عملية يجب أن تسبقها عملية منفصلة بشأن “المبادئ الدستورية” حول القضايا الكبرى ليتم تحديد القضايا التي تخدم مصالح كل الناس دون تمييز، مؤكداً أن صناعة الدستور لايمكن في العصر الحديث ولاينبغي أن تكون عملية صفوية تشارك فيها النخب فقط ولابد من مشاركة كل الناس بمختلف مناطقهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية وباستخدام كل اللغات السودانية في شرح القضايا الخاضعة للنقاش حولها. وأضاف بحسب صحيفة السوداني:” أن المشاركة الشعبية ستجعل من الدستور مقبولاً ومقدساً لدى السودانيين”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)