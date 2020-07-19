قيادي بالثورية : يجب الكف عن إضعاف المنظومة الأمنية بدواعي إصلاحها

التاريخ: 19-يوليو-2020
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قال رئيس مؤتمر البجا المعارض للنظام السابق والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية ، أسامه سعيد ، إن تعيين ولاة الولايات المدنيين يجب أن يخضع لمشاورات واسعة ، مع كل شركاء الثورة وفي مقدمتهم الجبهة الثورية.
وطالب سعيد في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء، بالكف عن زعزعة وإضعاف المنظومة الأمنية بدواعي إصلاحها.
ودعا قيادة الدولة أن تقف على مسافة متساوية من كل المكونات الأهلية في شرق السودان.
وأكد أن اتفاق السلام القادم يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة لاتستثنى أحداً.
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