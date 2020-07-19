حسين الصادق يغلب الحظر بالسباحة

قال الفنان حسين الصادق إنه كان في فترة الحظر أكثر قرباً من أصدقائه وممارسة رياضة السباحة التي يعتبرها المفضلة إليه من بين كل أنواع الرياضة، وأضاف حسين الفترة كانت أيضاً فرصة للمراجعة.

يذكر أن حسين الصادق ظل في حالة تواصل مستمر مع جمهوره بحسب صحيفة آخر لحظة، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال نشر أخباره وجديده، وتلقي آراء متابعيه عبر الصفحة في كل ما يقدم من أغنيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)