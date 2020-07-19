قيادي شيوعي: نطالب بإلغاء القانون الجنائي (91) والعودة لقانون (74)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طَالَبَ الحزب الشيوعي، بإلغاء القانون الجنائي لعام 1991م والرجوع لقانون العام 1974م، وقال إنه يرفض الترقيع بإلغاء بعض المواد والإبقاء على باقي القانون.

وأكّد القيادي بالشيوعي وقِوى الحرية والتغيير صديق يوسف بحسب وكالة الخرطوم الإخبارية (كنا) أمس، أنّهم ضد قوانين سبتمبر 1983م التي اُستنت في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري والتي لم تلغ حتى الآن وعُدِّلت لتضمن في القانون الجنائي لسنة 1991م، وقال “لذا نحن مُتمسِّكون بالعودة لقانون 74″، وكشف يوسف عن مُوافقة كل قِوى الحُرية والتّغيير على إلغاء قانون (91) جملةً وتفصيلاً، وقال “هذا ليس موقف الحزب الشيوعي وحده”.

إلى ذلك، أكد يوسف، عدم وجود علاقة لحزبه بمنع تسيير المسيرات المُناهضة لتعديل بعض مواد القانون الجنائي، وقال “لسنا حكومة كي نمنع أو نُوافق على تسيير المواكب”. الصيحة

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