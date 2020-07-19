انجازات عراقية أمنية وعسكرية ضد الارهاب.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في اطار جهود الجيش العراقي المستمرة لانهاء الخطر الذي يمثله تنظيم داعش الارهابي خاصة بعد عودته للنشاط في بعض المناطق بدعم واضح من القوات الأمريكية وبشكل لايمكن انكاره ، بعد هذه العودة للارهابيبن للعراق وتفعيل بعد الخلايا النائمة لهذا التنظيم المجرم ، تحركت القوى الأمنية العراقية المختلفة من جيش وشرطة اتحادية وقوات مكافحة الارهاب والحشد الشعبى ، تحرك الجميع لصد التنظيم المجرم وملاحقة فلوله التى تعودت ان تضرب وتهرب وبالذات بعد الهزيمة الكبرى التى تلقاها الارهابيين فى العراق وسوريا ولبنان مما افقدهم السيطرة على اماكن ينطلقون منها كمقرات ثابتة يحاربون دفاعا عنها ينطلقون منها ويعودون اليها ، وقد اجتهدت القوى الأمنية العراقية فى ان تكثف جهودها للقضاء على هذا التنظيم المجرم ، وفى هذا الصدد خاض الجيش العراقى معارك متعددة فى قطاعات

مختلفة تمكن فيها من ايقاع خسائر فى الارواح والمعدات وسط فلول الارهابيين الهاربين ، وفى افادة للقوات المسلحة العراقية

اكدت مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الارهابي والقبض على آخرين نتيجة ثلاث عمليات خاضها الجيش في مناطق مختلفة من البلاد.

وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي قد نفذت عملية أمنية في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك تمكنت فيها من قتل 6 إرهابيين من عناصر العصابات الإرهابية.

كما تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر إرهابي في منطقة أبو غريب غربي بغداد وثلاثة عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعش في منطقة التاجي شمالي العاصمة.

أيضا اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي انه تمكن ‏وبعملية خاصة وخاطفة ونوعية، من قتل ما يسمى والي بغداد الإرهابي المدعو (عمر شلال عبيد) ويده الإعلامية المدعو (ليث جمال) الملقب بأبى البراء ونائبه المعروف بقتال المهاجر.

وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي قد تمكن سابقا من قتل الوالي السابق المدعو أحمد عيسى الملقب بأبى طلحة، ليحل محله المقتول لاحقا المدعو عمر شلال.

جدير بالذكر ان قوات الاستخبارات العراقية ألقت القبض قبل فترة على سبعة إرهابيين مطلوبين خلال عمليات نفذتها في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية حينها إنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ألقت مفارز الأمن القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت الوكالة إنه “وبعد التحقيق الأولي اعترف المقبوض عليهم بقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أيام سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق مشيرة إلى إحالتهم إلى الجهات القضائية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم داعش المجرم في محافظة كركوك شمال العراق.

انها انجازات عسكرية وامنية حققتها القوى الأمنية العراقية فى حربها على الارهابيين المجرمين وتستحق عليها الاشادة والتشجيع.