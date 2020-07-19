رئيس الأركان : السلام على الأبواب وواجبنا حمايته

قال رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين ، إن واجب القوات المسلحة حماية الدولة بكل مكوناتها مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة ، وان شراكة الجيش فيها شراكة أصيلة نابعة من كونه صنع التغيير بانحيازه لإرادة الشعب.

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وقال رئيس الاركان لدى مخاطبته منسوبي القوات المسلحة :” السلام على الأبواب وواجبنا حمايته وحراسته”،داعياً كافة شركاء السلام للدعوة للتكاتف ووضع الأيادي ﻻنتزاع السودان من وهدته وانطلاقه للأمام. وبحسب وكالة السودان للانباء فقد دعا رئيس هيئة الأركان إلى عدم الالتفات للشائعات والدعاية التي تحاول التقليل من شأن القوات المسلحة والتشكيك في ولائها الوطني.

واختتم رئيس الأركان زيارة تفقدية للمناطق العسكرية بالولايات الوسطى والجنوبية ، برفقة عدد من القادة والاركان ، شملت منطقة النيل الازرق العسكرية بفرقتيها الرابعة والسابعة عشرة بولايتي النيل الازرق وسنار، الى جانب الفرقة الثامنة عشرة (كوستي) وقاعدتي ربك النهرية وكنانة الجوية . أفتتح خلالها عدة منشآت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)