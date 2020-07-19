وادي حلفا تحصل على استحقاقاتها المالية من شركات التعدين

قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية إن استحقاقات محلية وادي حلفا من أموال المسؤولية المجتمعية بلغت حوالي ٥٠ مليون جنيه عن العام 2019م.

وتنسق الشركة بين شركات التعدين المختلفة والمجتمعات المحلية الحاضنة لتلك الشركات وتحدد قيمة المسؤولية المجتمعية لكل شركة وفق المعايير العالمية ومن ثم يرفع المجتمع المحلي مشروعاته المستهدف تمويلها من أموال المسؤولية المجتمعية، كما تقوم بأعمال المتابعة والتنفيذ وسداد تكاليف هذه المشروعات من أموال المسؤولية المجتمعية لتلك المنطقة.

و كان وفد من محلية وادي حلفا اجتمع أمس بمدير الشركة بمكتبه وتم تنويرهم بالمطلوبات والخطوات الإجرائية وكيفية استفادة المحلية من هذه المبالغ ومبالغ أخرى ستتوالى طالما هنالك شركات عاملة في المحلية .

و أشار مدير الشئون المالية والإدارية بالشركة مقدام خليل في تصريح، إلى اجتماع آخر سينعقد مساء غد الاثنين يضم وفد الشركة ومديري شركات التعدين العاملة بمحلية وادي حلفا.

يذكر أن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين بوادي حلفا بلغ عشر شركات موزعة بين شركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي، شركات امتياز منتجة، شركات امتياز ما زالت في مراحل الاستكشاف وشركة تعدين صغير واحدة.

وقال العميد الفاتح دهب عضو الوفد بحسب سونا، إن الوفد يتكون من ستة أشخاص برئاسة حسين محمد طاهر ويمثل كل أحياء المحلية.

وعبر عن سعادته بأن الاجتماع الذي ترأسه مدير الشركة كان ناجحاً وحفظ لحلفا حقها في المسؤولية المجتمعية، حيث تم استخراج وحفظ حقها للعام 2019.

وكشف عن الجهة التي لها حق التصرف وهي لجنة خدام حلفا وهي تحت التكوين.

وسيجتمع الوفد في الأيام المقبلة بجهات أخرى لاسترداد حقوق المحلية والتي حولت لصالح محليات أخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)