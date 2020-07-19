إعلان نتيجة شهادة الأساس بالجزيرة وصبير يؤكد الأولوية للتعليم

إعتمد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم نتيجة إمتحانات شهادة الاساس بالولاية للعام 2020م بنسبة نجاح 69.2 .

وهنا الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ عمر محمد السنوسي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم خاصة الأمهات وقطاعات المعلمين وإدارات التعليم بالولاية.

وأكد الوالى إلتزام حكومة الولاية وتجسيدها لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتوجيهات رئيس الوزراء بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة ولفت للجهود التي بذلتها حكومة الولاية في توفير الإجلاس والكتاب المدرسي وتأهيل وصيانة المدارس وجهود وزارة التربية في الورش والسمنارات.

وقطع الوالي أن النتيجة مؤشر لمعالجة وسد النواقص وتعزيز الإيجابيات وإمتدح جهود القوات النظامية في تأمين الإمتحانات

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من جانبه أرجع الأستاذ عمر السنوسي مدير عام وزارة التربية والتعليم النجاح الذي حققته الوزارة لدعم ومساندة الوالي وإستجابته الفورية لكل متطلبات وزارة التربية والتعليم ومضاعفته لميزانية إعاشة المصححين بإكثر من ١٠٠‰ وأكد أن النتيجة حقيقية ،عكست واقع التعليم دون تأثير سياسي أو جهوي أو قبلي أو جغرافي .

وأعلن الأستاذ عبدالمنعم سعيد بشير الخير مدير الإمتحانات بالولاية أن عدد الممتحين 81.521 طالباً وطالبة نجح منهم 56.118 طالباً وطالبة .

وبحسب سونا، أن الطالبة فاطمة الشيخ محمد الإمام من مدرسة المجلس الافريقي بمدني وسط قد أحرزت المرتبه الأولى بمجموع 279.5 وجاءت محلية جنوب الجزيرة في مقدمة محليات الولاية بنسبة نجاح 75.7‰ تليها محلية القرشي بنسبة نجاح 75.5‰ وتزيلت المحليات المناقل بنسبة نجاح 61.5‰.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)