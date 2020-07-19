(حرب الكلام) بين نسرين هندي وموسيقار كبير

تعكف هذه الأيام المطربة نسرين هندي على بروفات أغنية جديدة باسم (حرب الكلام)، من كلمات وألحان الموسيقار عثمان محي الدين. ومن المتوقع أن تقدم نسرين الأغنية أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتعتبر الأغنية بحسب صحيفة آخر لحظة، هي أول تعاون فني لها مع الموسيقار الكبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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