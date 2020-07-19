مدير جامعة الجزيرة: الجامعة تفتح أذرعها للمرأة وقضاياها ومكاسبها

أكد بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة أن إدارة الجامعة تفتح أذرعها للمرأة وقضاياها ومكاسبها، مشيراً إلى أن إحداث التغيير عبرها في المجتمع السوداني يجب أن يكون محور عمل يومي، مطالباً بتجويد العمل والتقدم للأمام والتكاتف لتعزيز دور المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ودعا مدير الجامعة لدى مخاطبته صباح اليوم بمجمع الرازي بمدني المنتدى الثقافي والاجتماعي الشهري حول تعزيز دور المرأة في المجتمع بالجامعة، دعا طه لعرض مشاكل المرأة على الإدارة بصورة مدروسة وإحاطتها بكل المعوقات والمشاكل التي تعترضها وذلك للشروع في حلها بشكل فوري، معلناً دعمه للمنتدى والدفع بقوة في سبيل بناء حركة نسوية قائدة، قاطعاً بضرورة استمرار هذه الحركة، ولفت طه إلى أن الوعي بدور المرأة لابد من اكتسابه من الحركة العالمية والسودانية، ممتدحاً دور المرأة السودانية وريادتها في البناء والعمل السياسي.

وألمح طه الى أهمية أن تتبنى الجامعة عقد مؤتمر يختص بقضايا المرأة وإظهار أبعادها الحقيقية على المستوى القومي، لافتاً لأهمية معرفة المرأة لوضعها في ظل الواقع الاجتماعي الحالي، بجانب التعرف على ماذا تريد من ثورة ديسمبر المجيدة، وأقر بحدوث تراجع كبير في مكتسبات المرأة خلال الفترة الماضية، إذ انحصرت أدوارها في نطاق محدد يدعم قوة الرجل وشدد على ضرورة أن تسهم المرأة بصورة مباشرة في الحركة التعاونية وتطويرها.

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وأعرب طه عن أمنياته بأن تكون المرأة في مقدمة العمل التعاوني الذي قال إنه سينطلق بولاية الجزيرة بقوة فائقة في ظل قرب اكتمال تأسيس الجمعيات التعاونية بالولاية، مشيراً بحسب سونا، إلى أن الحركة التعاونية حققت انتصاراً كبيراً بعد استرداد ممتلكاتها على مستوى الولاية.

وكانت منى أحمد سليمان مؤسسة المنتدى قد حيت ثورة ديسمبر المجيدة وتأسيسها للحقوق ودعمها الحريات وسعيها لتحقيق السلام والعدالة المنشودة وأشارت إلى اهتمام إدارة الجامعة بشؤون المرأة وعملها على إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي وتشجيعها فكرة المنتدى وتوصيتها بعقده شهرياً لأغراض البحث والتفاكر حول هموم المجتمع خاصة إنسان الجزيرة، إحياءً لأهداف الجامعة وربطها بالمجتمع الخارجي والداخلي والإسهام في التنمية.

ووصفت منى اللقاء بأنه يمثل بداية لثورة اجتماعية بالجامعة ومنبراً لإثراء النقاش وتبادل المعرفة، مشيرة إلى دور المرأة في المجتمع ومكانتها في العصور الجاهلية والإسلام بجانب مظاهر نهضة المرأة في السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)