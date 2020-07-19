الإمارات تلقي القبض على طارق سر الختم

التاريخ: 19-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعتقلت السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة المتهم الهارب طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال

جاء ذلك من خلال تصريحات للنائب العام تاج السر الحبر يؤكد فيها تسلمهم رداً من الانتربول يفيد بالقبض على طارق

وقال إن النيابة تنتظر إخطار من الإمارات بجاهزية المتهم للترحيل للسودان وبعد ذلك سنقوم بارسال قوة لاحضاره وتقديمه للمحاكمة . Advertisements ويواجه طارق بحسب صحيفة صوت الأمة، اتهامات بالتعامل بالنقد الأجنبي وورد اسمه أثناء جلسات محاكمة الرئيس المعزول. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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