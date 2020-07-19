مسابقات (الكاف) تحسم مصير البطولات الإفريقية للأندية

الخليج 365 :

يشارك البروفسير محمد جلال محمد احمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – في اجتماع اللجنة المنظمة للمسابقات وإدارة نظام تراخيص الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، برئاسة المستر كونشن سلماني هوميدي من الكنغو الديمقراطية، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 20 يوليو 2020م، عبر تقنية الفيديو، هذا وتتألف اللجنة من 19 عضواً، وستنظر في عدد من الاجندة، وهي تأكيد الحضور، إجازة محضر الاجتماع السابق الذي انعقد يوم 10 يونيو الماضي، وتأكيد زمان ومكان نصف نهائي ونهائي بطولتي الابطال والكونفدالية عقب المقترحات السابقة بالنسبة للموسم الحالي 2019 / 2020م، ومن ثم مناقشة برنامج البطولتين للموسم القادم 2020 / 2021م.. زائدا النظر في أي مواضيع أخرى، قبل الختام بتحديد موعد الاجتماع القادم.. يذكر أن البروفسير جلال محمد احمد تم اختياره في اللجنة المنظمة لبطولات الأندية والتراخيص بالكاف مطلع الموسم الحالي مرشحا من الاتحاد السوداني لكرة القدم لما يتحلى به من خبرات إدارية طويلة وتأهيل علمي عالي المستوى.