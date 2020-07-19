حميدتي يوضح آلية توزيع دعم الفيفا على الأندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد المهندس نصر الدين أحمد حميدتي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني ورئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، أن الأموال الواردة والمصروفة تدار بوضوح وشفافية كاملة، كاشفا تفاصيل التصرفات المالية تجاه أموال الفيفا.

وقال حميدتي في تصريح أورده الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، السبت، أنه يرحب بكل من يريد أن يتناقش في الشأن المالي للاتحاد وإطلاعه على المعلومة الصحيحة.

وأضاف المسؤول المالي بالاتحاد السوداني، أن ميزانيات الاتحاد تراجع أولا بأول، وحتى أموال الفيفا أجيزت ميزانيتها لعامي 2017 و2018، ويتم الترتيب الآن لوصول مسؤول شركة مفوضة من الفيفا لمراجعة ميزانية 2019 التي تم تجهيزها وإجازتها محليا.

وأردف حميدتي “تناول بعض الأقلام لملف أموال الاتحاد يستحسن أن يتم بعد التواصل معهم لتمليك كافة المعلومات، مؤكدا أن المجلس قدم في كل جمعية عمومية كشف الحساب لرصيد الاتحاد السوداني بالبنك.

وألمح نصر الدين حميدتي، إلى التزام لجنته المالية بتغطية كلفة الفحص الطبي الوقائي من فيروس كورونا للمنتخبات والأندية، شاكرا في هذا الصدد نائبه الدكتور عبد العزيز سعد الله، وعضو اللجنة عبد العظيم عيدروس على ما بذلاه من جهد في ذلك الجانب.

Advertisements

وأشار إلى أن عملية المسج بدأت بلاعبي المنتخب الأول أمس الجمعة وسوف تستمر حتى غدٍ الأحد، مؤكدا أن الإجراءات المالية لفحص كورونا سوف تشمل أندية العاصمة الخرطوم والولايات.

وكشف حميدتي، أن اللجنة وفقت على قطع خطوات إيجابية نحو دعم عضوية الاتحاد من اتحادات محلية وانتقالية وأندية دوري ممتاز ووسيط.

وأضاف أنهم تسلموا مؤخرا، مبلغ 500 ألف دولار أمريكي من دعم الفيفا السنوي، والذي لم يرد مشروطا ومثله للتسيير، واستفادوا من عدم التقيد بشروط من الفيفا بأمر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وواصل بأنهم بدأوا فعليا في دعم الأندية بمبلغ 200 ألف دولار، وذلك بواقع 10 آلاف دولار لكل نادٍ بالممتاز، لاستكمال الموسم الكروي الحالي، بالإضافة إلى 6 آلاف دولار لكل نادٍ في المرحلة المشتركة المؤهلة للممتاز، وعددهم 5 أندية.

وعلق رئيس اللجنة المالية باتحاد كرة القدم السوداني، على تباين وجهات النظر بين رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد ورئيس لجنة المسابقات المهندس الفاتح باني، ووصفه بأنه ظاهرة صحية وطبيعية، لكن القرار في النهاية يكون لمجلس الاتحاد بالكامل.