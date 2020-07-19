الاصم: قوى الحرية والتغيير تحتاج لعملية مراجعة حقيقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر عضو لجنة الأطباء المركزية ، محمد ناجي الأصم، بأن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير– الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية- بها العديد من الأخطاء ومكامن الضعف، وقال الأصم في تصريحات خاصة بـ(الجريدة)، أن قوى الحرية والتغيير تحتاج لعملية مراجعة حقيقية، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير اليوم وجميع مكوناتها في العاصمة والأقاليم تحتاج إلـى مراجعة الهياكل وطــرق العمل وآليات اتخاذ القرارات وأساليب التواصل مع

ًالجماهير، فضلا عن علاقتها وقنوات اتصالها إلى ضرورة مع هياكل الحكم الانتقالي، منوها تقييم ما تحقق ومالم يتحقق من بنود ميثاقها التأسيسي.

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