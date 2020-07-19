الخطوط المصرية تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم، واسطنبول، ونيروبى، وأنجمينا.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار رشدى زكريا إنه سيتم تشغيل رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اليوم 19 يوليو بواقع رحلة يومياً، كما سيتم تشغيل رحلات إلى نيروبى بدولة كينيا بواقع 4 رحلات أسبوعيا من بينها رحلتان مع دار السلام، إضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا بدولة تشاد مطلع الشهر المقبل.

كما تنظم مصر للطيران رحلات إلى مدينة اسطنبول بدولة تركيا مطلع شهر أغطس المقبل بمعدل رحلة واحدة يوميًا.