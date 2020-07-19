ابعاد الجيش عن التجاذبات السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المقطوع به ان قومية القوات المسلحة تشكل ضمانة تحمى البلد وتجعل من الجيش صمام امان امام الكثير من المخاطر التى يمكن ان تحدق بالبلد ، خاصة وان جميع الفرقاء السياسيين على اتفاق بان الجيش هو جيش السودان وليس لاى حزب او فصيل او جهة ان تلونه بلونها او تصبغه بصبغتها ، وليس للجيش ان يضع نفسه فى دوائر الخصومات السياسية والتراشق بين المتنافسين .

وفى فترة العهد الاغبر تم التوجه وبجدية الى انهاء هذا الامر فكان هناك اتجاه لادلجة الجيش وجعله مليشيا حزبية وارادوه جناحا عسكريا لتنظيمهم لا جيشا للسودان ككل وقوات قومية تجد القبول والاحترام من كل الناس ، ومع انهم سعوا الى حصر القبول فى الكلية الحربية – بقدر استطاعتهم – على منسوبيهم او من تزكيهم مؤسسات التنظيم واذرعه المتخصصة ، وايضا عمدوا الى تصفية المؤسسة العسكرية من كل من يعتقدون ان له ميولا ضدهم ثم جاءوا بعد ذلك ليعملوا على ابعاد كل من لم يكن معهم ولو لم يكن معارضا صريحا وصاحب انتماء واضح ، ومع ان هذه الامور اثرت فى تكوين الجيش وغيرت الى حد ما وجهه وبالذات فى كابينة الضباط الكبار الا ان المخلصين لوطنهم الذين لايعرفون انتماء لغير القوات المسلحة كانوا موجودين واستطاعوا بشكل أو اخر الحفاظ الى حد ما على قومية القوات المسلحة من الطمس النهائى الذى اراده الكيزان ، وهناك شرفاء فى القوات المسلحة حالوا دون تدميرها كما كان يهدف الكيزان .

والان وقد سقط النظام البائد وتيسر للسودانيين ان يزيحوا الكابوس من امامهم فان الفرصة باتت ملحة اكثر من اى وقت مضى للمحافظة على الجيش بعيدا عن التجاذبات والخصومات والتنافس السياسى وفى ذلك مصلحة الجميع بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ، لذا لابد من الانتباه جيدا الى خطورة جعل القوات المسلحة هدفا للتراشق وان يتهمها احد الاطراف بالقرب من جهة على حساب اخرى فكما ان الجيش ليس جيش الكيزان فهو ايضا ليس جيش اليساريين ولا القوميين ولا هو جيش الاحزاب التقليدية بل هو جيش كل السودانيين وعليهم جميعا التصدى لاى هجمات تستهدفه سواء يتم شنها من الداخل او الخارج وسواء كان المهاجمون يعلمون مخاطر عملهم ام لا ففى كل الاحوال ليبقى الجيش خطا احمر لايجوز تجاوزه .

وليكون الجيش كذلك ويجب ان يكون يلزم على قادته الابتعاد عن اى توجه يجعلهم جزء من الصراع وعليهم ان يكونوا فوق الصراع ، وفى هذا المجال لابد من رفض الكلمة التى قالها احد كبار ضباط الجيش وامام جمع من الحضور فى الخرطوم قبل اسابيع انهم فى المؤسسة العسكرية سوف يبعدون اى كوز وردد شعارا يفترض ان لايرد على لسانه طالما هو يرتدى البزة القومية وهو قوله اى كوز ندوسو دوس لان هذا الكلام يجعل منه احد الناشطين السياسيين لا رجل القوات المسلحة الذى يفترض ان يتحلى بالقومية ، ونحن نقر بان الكيزان مفسدون وسعوا الى افساد كل شيئ وتخريبه بما فى ذلك الجيش لكن هذا لايعطى احد الضباط الحق فى قول هذا الكلام لانه كلام سياسى والضباط يفترض ان يبتعدوا عن الخوض فى هذه الامور لانها ستضر بالجيش اولا وبالبلد ككل .

ونجد انفسنا متفقين مع الخطوة التى اعلن عنها الجيش بتقديم شكاوى ضد ناشطين هاجموه فى اكثر من مناسبة داخل السودان وخارجه وهذا الكلام يفترض ان يدعمه كل حريص على وحدة الجيش وقوميته وابعاده عن التجاذبات السياسية.