القضائية: احكام التقاضي نهائية ولايوجد نص لمراجعتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفي الجهاز القضائي ما تداول من خبر بان رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير أصدرت قرارا بإنشاء مكتب برئاسة قاضي محكمة عليا لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالأحكام القضائية في عهد النظام البائد، ونفي في بيان له الخبر جملة وتفصيلا وانه عار عن الصحة، واوضح البيان أن درجات التقاضي معلومة وكذلك انتهائية الأحكام ولاسبيل لمعالجتها عن طريق إنشاء مكتب وبرئاسة قاضي عليا بل حتى ولاعن طريق تشكيل دائرة خماسية التشكيل، مبينا بأن رئيسة القضاء ظلت ترفض طلبات مراجعة المراجعة على أساس أن القانون لايحوي نصا يعالج انتهائية الأحكام..

ونفي البيان أن رئيس القضاء قد أنشات مكتبا يعالج الأحكام بوجه يخالف القانون..

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