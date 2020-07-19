للحد من انتشار كورونا.. قرار بإغلاق الولاية الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية المكلف عبد القادر محمد سعيد، قراراً بإغلاق حدود الولاية إغلاقاً كاملاً اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام وإلغاء كافة تصاريح المرور إلا الحالات الطارئة، وذلك للحد من انتشار فيروس (كورونا) بالولاية.

وشملت القرارات حسب (سونا) أمس، إغلاق الأسواق بمحلية دنقلا لمدة خمسة أيام، ومنح العاملين بالمُؤسّسات والمَصَالح والهيئات والمجالس إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام، باستثناء عُمّال الطوارئ بالكهرباء والمياه والنفايات والكوادر الطبية والبنوك والزكاة والإذاعة والتلفزيون وغرفة الطوارئ بالأمانة العامة لحكومة الولاية، ومنع الحركة والتنقُّل بين المحليات إلا للحالات المرضية الطارئة لمدة خمسة أيام.

وتشمل القرارات أيضاً، الاستمرار بالمُوجِّهات السابقة المُتعلِّقة بحظر التجوال واستمرار عمل محطات الوقود وإغلاق أسواق التعدين بالولاية.

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