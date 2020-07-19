جنرال امريكي يرجع عدم تمكّن السودان من تخطي تجربة الحرب الأهلية المدمرة إلى عجزه عن إعادة بناء نسيجه الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو هامشير الجنرال دون بولدوك، عدم تمكُّن السودان من تَخَطِّي تجربة الحَرب الأهلية المُدمّرة، إلى عجزه عن إعادة بناء نسيجه الاجتماعي ومُؤسّساته كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب الأهلية.

وقال الجنرال المُتقاعد والذي خدم في السودان سابقاً، خلال اجتماع ضمن حملته الانتخابية لرئاسة ولاية نيو هامشير “لقد رأيت النتيجة النهائية للحرب الأهلية في السودان، إنّه مكانٌ رهيبٌ، الناس هناك يُواصلون قتل بعضهم البعض والسبب أنّهم لم يفعلوا ما فعلناه وهو الشئ المسمى بإعادة الإعمار”.

وأضاف بحسب صحيفة (هيل) الأمريكية أمس: “نحن غفرنا وصنعنا إعادة البناء وهذا سبب تقدُّمنا للأمام، لقد احترمنا أولئك الذين حاربوا ضدنا بدلاً من إهانتهم، لقد أعطيناهم الحياة مَرّةً أخرى من أجل توحيد بلادنا وهذا ما يُميِّزنا عن الآخرين ويجعل أمريكا بلاداً عظيمة يسعى الآخرون ليصبحوا مثلها”.

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