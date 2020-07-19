زيدان “يلمح” إلى إمكانية مغادرة ريال مدريد

الخليج 365 :
بعد أيام من إحراز لقب الدوري الإسباني، لمح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى إمكانية مغادرة ريال مدريد الإسباني.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليغانيس، ذكر زيدان “أشعر أنني محظوظ لوجودي هنا في ريال مدريد”.
ونقلت صحيفة “ماركا” عن المدرب الفرنسي قوله:”هذا كله سينتهي يوما ما، كما حدث سابقا.. لا أحد يعرف ماذا سيحدث مستقبلا؟”.
وأضاف: “عندي عقد مع النادي الملكي، أحب تواجدي هنا، لكنك لا يمكن أن تعرف أبدا ما سيحدث في كرة القدم”.
وتابع: “تتغير الأمور من يوم إلى آخر، لا أدري ماذا سيحدث في المستقبل”.
وحصد ريال مدريد، قبل أيام، لقبه 34 في الدوري بتغلبه 2-1 على ضيفه فياريال، بعد 10 انتصارات متتالية منذ استئناف الموسم عقب ثلاثة أشهر من التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبذلك، يكون المدرب الفرنسي قد فاز باللقب 11 مع ريال مدريد كمدرب.
يشار إلى الريال سيحل غدا الأحد ضيفا على ليغانيس، لحساب الأسبوع 38 من “الليغا”.
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