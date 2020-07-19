لا خوف على الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لم اتابع الحوار التلفزيوني مع أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال الحالي ، والسابق بعد ساعات معدودة نسبة لإنتهاء فترته الرئاسيه نسبة لتصريحاته السابقة بعدم الترشح من جديد .
• تجاهل متابعة الحوار ليس تقليل من قامة الكاردينال ، فهذه الصفة لا تشبهني إطلاقاً ويظل رئيس الهلال الحالي محل تقدير وإحترام ، حتى وإن لم يقدم ما يشفع له الاستمرار في نادي الهلال .
• لكن حوارات الكاردينال خاصة في القنوات الفضائية والاذاعية ، تشعر أنها مكررة وعدم وجود الجديد الذي يفيد شعب الهلال الموجود في كل مكان .
• ولا أظن أن هناك جديد في الساحة حالياً ويشغل الجميع، أهم من اعلان الكاردينال عدم ترشحه مرة ثانية ، واي حديث آخر في حواره بالأمس لن يصل الي درجة رؤية الهلال بدون الكاردينال في الفترة القادمة .
• مهما كشف الكاردينال من الأسرار والتي لا يعلم عنها شعب الهلال ، أو قام بتفجير مفاجأة وتم سماع صوت إنفجارها في بورتسودان والجنينة والجبلين ، أيضا لن تصل الي مرحلة قراره بالتنحي عن رئاسة الهلال .
• لا أعلم الغيب ، لكن لا أستبعد حديث الكاردينال عن المعاناة التي تنتظر الرئيس القادم من الناحية المالية .
• في هذه الجزئية أحب أؤكد للكاردينال وللجميع ان الهلال لن يعاني ماليا في ظل وجود أبناءه المخلصين .
• هناك ترتيبات لم يسبق لها مثيل ، تقوم بها بعض التنظيمات الهلالية صاحبة التاريخ الكبير في النادي الازرق ، من أجل (لم شمل) الاهلة من جديد عقب انتهاء فترة الكاردينال وتعيين لجنة تطبيع تقود الهلال حتى موعد الانتخابات .
• للأمانة أعجبت للغاية بتحركات كبار الهلال في تنظيم الصدارة بقيادة (حكيم أمة الهلال) طه علي البشير ومحمد حمزة الكوارتي ، وعدد كبير من الرموز الهلالية لجمع وحدة صف الهلال و(لم الشمل) .
• بالأمس كنت حضوراً في اجتماع تنظيم الصدارة ، وأصابني الذهول للحب الكبير الذي يجري في عروق كبار الاهلة ، وتأكدتُ تماماً انه لا خوف على الهلال ، وتمنيتُ ان يكون من ظل يروج بدخول الهلال في مشاكل مالية عقب ذهاب الكاردينال حضوراً في اجتماع الأمس .
• لكن لدي سؤال مهم للغاية ، لماذا اختفى كبار الهلال الذين قدموا الكثير لنادي الهلال والتاريخ سجل تلك المجهودات ، لماذا اختفى هؤلاء عن المشهد الهلالي أغلب فترة الكاردينال ، ومحاربتهم من جانب المجلس ليست حجةً كافية لهذا الاختفاء من الرموز الهلالية .
• أقول لهم ان انتهاء فترة عمل اي اداري هلالي مع المجلس ، لا يعني انتهاء علاقته بالنادي ، والهلال في حاجة الي جهودهم أكثر من تلك الفترة التي كان يتقلد فيها منصب في مجلس ادارة نادي الهلال ، بعد ان اكتسب خبرة وعلاقات تؤهله لتقديم الكثير للهلال حتى وهو خارج المجلس .
• الوقت ليس للعتاب على هذا الغياب .
• لكن خرجت بالأمس من نادي الشرطة وأنا أكثر فخرا بهلاليتي .
• الهلال في حاجة الي جهود رموزه ، ورجاءا لا تبخلوا عليه بما يحتاجه منكم .
• التغيير قادم الي نادي الهلال .
• نحن الهلال بنريدو جد .
((صمت اخير)) ..
* • أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
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