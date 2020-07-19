سفن بميناء بورتسودان تحمل قمح وسكر وجازولين ومواد أخرى

الخليج 365 :

أفادت مصادر موثوقة أن حركة السفن والبضائع بالموانئ السودانية خلال هذا الأسبوع أسفرت عن رسو سفينتين جار تفريغ حمولتهما من الأسمنت بطن إجمالي 13200 طن على الأرصفة بالميناء الشمالي، وسفينتين أخريين من السكر بطن إجمالي 59702 طن. وأيضاً هنالك سفينة جار تفريغ حمولتها من الأرز 15067 طناً، كما توجد سفينة أخرى جار تفريغ حمولتها من الصاج الملفوف 11432 طناً، وتفيد المعلومات أن هنالك سفينة جار تفريغ حمولتها من القمح 59750 طناً.

في الوقت الذي رست بالميناء الشمالي ثلاث سفن حاويات جار تفريغ حمولتها وأيضاً تناكر بميناء الخير جار تفريغ حمولته من الجازولين 45301 طن. على صعيد متصل تفيد المصادر برسو عدد 7 سفن بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء تحمل سكراً وذرة وأسمنت بطن إجمالي 83218 طناً. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فمن المتوقع أن تصل سفن تحمل قمحاً وسكراً وزيوتاً وشحوماً وبضائع عامة خلال الأسبوع المقبل.