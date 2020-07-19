شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الشرطة التركية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت 27 شخصا على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي وإنها تشتبه بأنهم كانوا يستعدون لشن هجوم محتمل في تركيا.
ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات الشرطة التركية التي قالت إنها علمت من خلال مصادرها الاستخباراتية أن المشتبه بهم تلقوا أمرا بتنفيذ هجوم ردا على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بها إساءة للنبي محمد.
وأضافت الشرطة أن العملية الأمنية استهدفت عشرات العناوين في مدينة إسطنبول.
وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب التركية، في ولاية بالكسير، نفذت عمليات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأوضحت الوكالة أن العمليات أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص تبيّن أن أحدهم كان مسؤولا في تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة الأنبار العراقية، ومسؤولين عسكريين أخرين
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية تعتقل العشرات في إسطنبول بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.