الشرطة التركية تعتقل العشرات في إسطنبول بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت 27 شخصا على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي وإنها تشتبه بأنهم كانوا يستعدون لشن هجوم محتمل في تركيا.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات الشرطة التركية التي قالت إنها علمت من خلال مصادرها الاستخباراتية أن المشتبه بهم تلقوا أمرا بتنفيذ هجوم ردا على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بها إساءة للنبي محمد.

وأضافت الشرطة أن العملية الأمنية استهدفت عشرات العناوين في مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أن ​فرق مكافحة الإرهاب​ التركية، في ولاية بالكسير، نفذت عمليات ​مداهمة​ شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت الوكالة أن العمليات أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص تبيّن أن أحدهم كان مسؤولا في تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة ​الأنبار​ العراقية، ومسؤولين عسكريين أخرين