فيضانات مروعة في الهند ونيبال تقتل 189 وتشرد الملايين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت الهند ونيبال المجاورة لها فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الموسمية أدت لمقتل 189 شخصا وتشريد الملايين وفقدان العشرات.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين حكوميين، اليوم الأحد، أن نحو أربعة ملايين شخص في ولاية أسام بشمال شرق الهند ونيبال المجاورة تشردوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية وفقد العشرات وارتفع عدد القتلى إلى إلى ما لا يقل عن 189.

ولفت المسؤولون إلى أن السبب هو فيضان نهر براهمابوترا الذي يجري عبر التبت في الصين والهند وبنغلادش الأمر الذي تسبب بانهيارات طينية وشرد ملايين الأشخاص.

وشهدت ولاية أسام الهندية ثلاث موجات من الفيضانات منذ أواخر مايو/ أيار أودت بحياة 79 شخصا بعد أن تم الإبلاغ عن وفاة شخصين آخرين أثناء الليل.

وأفاد وزير الموارد المائية في ولاية أسام كشاب ماهانتا “حالة الفيضان لا تزال حرجة حيث تفيض معظم الأنهار بشكل خطير فوق مؤشر الخطر”.

وتواجه ولاية أسام تحديا مزدوجا يتمثل في مكافحة الفيضانات ووباء فيروس كورونا. ومن بين 33 منطقة، تضررت 25 منطقة من موجة الفيضانات الحالية التي بدأت قبل أسبوعين.

وأكد مسؤولون في نيبال المجاورة للهند أن السلطات دعت السكان على طول سهولها الجنوبية اليوم الأحد أن يظلوا في حالة تأهب إذ من المتوقع أن تهطل أمطار موسمية غزيرة على الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا حيث قتل ما يربو على 100 شخص في فيضانات وانهيارات أرضية منذ يونيو/حزيران.

وقالت الشرطة إن نحو 110 أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون عندما جرفت الانهيارات الأرضية والسيول المنازل والطرق والجسور وشردت مئات آخرين في 26 منطقة من أصل 77 منطقة في البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال 48 شخصا في عداد المفقودين.