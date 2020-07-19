طه سليمان: الكورونا وقفت حالنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أبان المطرب الجماهيري الشهير طه سليمان أن الجائحة الطبية والظروف الصحية تحاشياً لـ “كورونا” جعله في حالة شوق شديد لمعانقة الجماهير، وتمنى أن تزول الجائحة سريعاً حتى يعود لخشبة المسرح ويطرب جمهوره. وقال طه سليمان في حديث خاص بحسب صحيفة المواكب: الكورونا وقفت حالنا لكن نعمل شنو؟ دا قضاء وقدر ربنا، ونحنا راضين بيهو والحمد على كل حال، أنا مشتاق كثير للجمهور وإن شاء الله أقدم كل ما يرضيهم وأعدهم بالمزيد من الأعمال الجديدة فقط أتمنى أن يكون الجميع بخير وبصحة تامة.

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