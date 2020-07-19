نائب عراقي يدعو لإقامة دعوى قضائية عاجلة لدى الأمم المتحدة ضد تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا جمال فاخر، عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، دعا رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقامة دعوى في الأمم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

قال فاخر، إن “الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها إلى سد اليسو، مايعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف”، مشددا على “اهمية أن يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه ب‍العراق حصرا بيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو المعمول به في كل دول العالم المتشاطئ، وأن يتم من خلالهما إقامة دعوى في الأمم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية”. وفقا لموقع “السومرية نيوز”.

وأشار فاخر، إلى أن “العراق سوف يمر بحالة جفاف خطيرة جدا، خصوصا في مناطق الجنوب والوسط”، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب إلى “عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام أوراق الضغط الحكومي على تركيا للتراجع عن هذه التجاوزات”.

وحذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية علي البديري، أمس السبت، من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية بعد إيقاف تركيا الجزء الأكبر من حصة العراق المائية.

سبوتنيك