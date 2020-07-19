المذيعة رشا الرشيد تنضم للإذاعة الطبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقعت الإذاعة الطبية عقداً مع المذيعة رشا الرشيد لتقديم سهرات منوعات على إثرها، وتأتي الخطوة في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها الإذاعة بعد أن تخلص المدير الجديد عابد سيد أحمد من “90%” من الكادر القديم بالإذاعة. وبحسب صحيفة المواكب فإن الطبية إذاعة مملوكة لمامون حميدة أحد أهم كوادر النظام السابق.

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