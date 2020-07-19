ريان الساتة : مشتاقة للحفلات وربنا يفرجها علينا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت الفنانة ريان الساتة عن أسفها الشديد لعدم معانقة الجماهير وإطرابهم طوال فترة الحظر، ومنذ الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة تفادياً للإصابة بكورونا. وقالت الساتة في تصريحات بحسب صحيفة المواكب : أنا مشتاقة شديد للحفلات والجمهور وإن شاء الله يفرجها علينا ونشارك المواطنين أفراحهم.

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