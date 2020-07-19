الخمور وزيادة معدلات الجريمة.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرت بي بي سي عربي لقاء مع صانعة خمور بلدية سودانية (مريسة وعرقي) وقدمت للقاء بأن السودان سمح بصناعة الخمور وتعاطيها وبيعها لغير المسلمين، وقالت صانعة الخمور تلك انها كانت تمارس هذه المهنة منذ عقود في الخرطوم بالتخفي من رجال الشرطة لكنها الآن ستمارس عملها علنا وقالت ان معظم زبائنها يسكنون المدن ويسكنون الخرطوم.

حسنا نحن نسكن الخرطوم ومن التجربة وجدنا أن من يتناولون مثل تلك الخمور يتحولون إلى وحوش آدمية تهدد الأمن العام في الخرطوم. وأن كثير من جرائم القتل والأذى الجسيم ومعظم حوادث المرور البشعة ترتكب من قبل مخمورين، فبصرف النظر عن موضوع الدين كان يجب تشديد العقوبة على من يصنعها ويتاجر فيها ومن يتعاطاها. هذا من جانب الأمن، أما من جانب الصحة العامة فالمعلوم أن مثل هذه الخمور التي لا يتم التحكم في نسبة محتواها من الكحول تتسبب في أمراض فتاكة منها العمى الدائم، فماذا تريدون من تحليل الخمور؟ الخمر كل ما خامر العقل أي غيره، والمخدرات تعتبر من مغيرات العقل وطبقت الكثير من الدول عقوبة الاعدام على من يصنع المخدرات أو يبيعها، فلماذا تقدمون على هذه الخطوة؟. لقد سبق لنا قبل سنوات أن زرنا بعض معسكرات اللاجئين وشاهدنا المخمورين من الجنسين وهم يرتكبون أبشع الجرائم والتي تصل للقتل أثناء النهار ناهيك عن ما يتم في الليل.

على كل حال لم أعرف في أمريكا أو أوربا إمرأة يصرح لها أن تصنع الخمر في كوخ بطرق بدائية وتبيعه للمارة أو للذين يتحلقون حولها ثم يقوم بعدها كل شارب خمر لديها بطعن من هو بجواره بمدية أو ضربة بحجر في رأسه كما يفعل البعض ذلك في بعض مناطق السودان الذين يقولون عنهم أن هذه هي ثقافتهم. فهل نحن نعمل علي تمدين الريف أم نعمل على ترييف العاصمة يا شباب ثورة الوعي؟.