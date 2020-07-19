منتصر هلالية يدشن أغنية (العيون الاقنعني)

الخليج 365 : دشن الفنان الشاب منتصر هلالية أغنيته الجديدة “العيون الاقنعني” والتي كتب كلماتها الشاعر والصحفي الراحل علي همشري ، ووضع لها الألحان منتص هلالية، وقد وجدت الأغنية رواجاً كبيراً وسط محبي هلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعيوبحسب صحيفة المواكب سبق أن قدم هلالية أكثر من عمل للراحل علي همشري.

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