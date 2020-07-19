ضرورة حسم النزاعات الحدودية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خرج المستعمر من بعض البلدان مخلفا وراءه مشاكل الحدود وترسيمها وضبطها حتى تبقى كنقاط خلاف بين الحكومات الوطنية وتكون سببا لنزاعات ممكنه ، وهذا جزء من التخطيط الخبيث للاستعمار الذى اراد ان يترك لنفسه سببا يجعل مستعمراته ترجع اليه سواء بالاستشارة او الاستعانة او اى طريقة اخرى ، والشواهد على ذلك كثيرة فى افريقيا واسيا ، وكثير من الحروبات التى تنشأ بين الجيران تكون بسبب هذه الامور .

وعندنا فى السودان مشاكل حدودية مع بعض دول الجوار ومنها التى يمكن ان تجر الى حرب فى اى لحظة واخرى قد يقدر الطرفان انها لا تستحق النزاع حولها لكنها ايضا تظل معلقة دون حل وتستمر كخميرة عكننة يمكن ان تحرك فى اى لحظة .

ومن الخلافات الحدودية المعروفة عند كل السودانيين الخلاف مع مصر حول حلايب وشلاتين وعدم حسم هذا الملف على طول المدة حتى اصبح مشكلة تثار كل فترة ومكن ان يؤدى يوما الى حرب ، مع تأكيد الخرطوم والقاهرة اكثر من مرة انهما لن تدخلا فى حرب ضد بعض .

ويلزم على الحكومة الانتقالية ان تسعى فى نفس مساع الذن سبقوها للحفاظ على اراضى السودان وعدم التفريط فيها وذلك باثارة المشكلة بينن الفينة والاخرى حتى لاتموت ويطويها النسيان ويعتبرها الناس جزء من الماضى ، وان استطاعت هذه الحكومة ان تحل الازمة وتقنع الجيران سواء بالتفاوض او اللجوء الى التحكيم الدولى فانها تكون قد انجزت خيرا كثيرا للوطن ، وان لم تتمكن وعاند الاخرون ولم نصل الى حل فلتتم تهيئة الاوضاع الى الحكومة القادمة المنتخبة لكى تتولى المهمة وتنجز المطلوب بالطريقة التى تراها مناسبة ، وان استعصت الطرق فاخر العلاج الكى اذ قد تجد الحكومة المفوضة شعبيا نفسها مضطرة للدخول فى حرب لحل المشاكل الحدودية وحينها ستذهب الى هذا الخيار وفقا لظروفها واولوياتها وتقديراتها .

وادناه الخبر المتعلق بمتابعة المشاكل الحدودية وعدم تركها للنسيان

يقول الخبر :

جدد السودان، تمسكه بحلايب وشلاتين كحق أصيل لا يحتمل التشكيك. واعلن رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ تنقو ان السودان نجح في ايقاف نشاط بعض الشركات العالمية المستثمرة في معادن الذهب والمنجنيز وغيرها في تلك المناطق، وانه ماض في سياسيته حفاظاً على حقوق السودان التاريخية في المنطقة – بحسب ما نشرته طيبة برس – قائلا: لا توجد ذرة شك أن حلايب وشلاتين سودانية وكل ما يقوم به المصريون ليس إلا محاولة منهم لمغالطة الواقع ولي عنق الحقيقة،

ونحن في المفوضية نمتلك كل الوثائق التاريخية والجغرافية التي تثبت ذلك، ولكننا لسنا جهة اتخاذ قرار وإنما نملك هذه المعلومات للجهات السيادية صاحبة القرار لممارسة الفعل السياسي والقانوني على ضوئها، وأضاف تنقو خلال المنبر الصحفي الذي نظمته طيبة برس: وسائل الإعلام السودانية ظلت تنشر صور خرائط غير صحيحة لدولة السودان وهذا أمر خطير للغاية لأنه يكون دليل إدانة واضحة ضدنا في المحاكم الدولية، لذا فإنني أناشد الإعلاميين بضرورة استقاء خريطة السودان من المفوضية القومية للحدود وسنقوم بتوزيعها عليهم مجاناً حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء المكلفة مُستقبلاً.

وأردف: حلايب وشلاتين مساحتهما تتجاوز 18 ألف كلم ورغماً عن هذه المساحة الشاسعة التي تصل لمساحات دول عربية أخرى إلا أن مصر لا تريد أبداً اللجوء إلى التحكيم الدولي وذلك لمعرفتها التامة بضعف موقفها في هذه القضية وخسرانها لها مع خبرتها القانونية الكبيرة في محكمة العدل الدولية.

وبحسب صحيفة السوداني زاد: أما بالنسبة للجارات إثيوبيا وإريتريا وأفريقيا الوسطى حدودنا معها معلومة من ناحية التخطيط والترسيم ووضع العلامات، وتابع: فيما يتخص حدودنا مع جنوب السودان، فإن النقطة الصفرية بيننا كان من المفترض ألا تستغرق كل هذه السنوات لولا بعض الظروف السياسية والأمنية التي مر بها البلدان وسنخرج بخلاصة في القريب العاجل عبر مفوضية مشتركة، وكذلك تشاد لدينا نزاع بسيط معها في منطقة قوز دقة وأيضاً سيكون هنالك اتفاق وشيك من خلال مفوضية مشتركة بين البلدين.

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