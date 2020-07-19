تفاصيل جديدة في قضية المعلم احمد الخير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر موثوقة لوكالة السودان للأنباء، أن ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير والبالغ عددهم 29 مداناً لا زال أمام منضدة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا. و كانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان قضت بالحكم عليهم بالإعدام علي المدانين في مقتل الاستاذ احمد الخير حيث لا زال الملف أمام منضدة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة من خمسة قضاة وهي محكمة مناط بها فحص الأحكام التي توافق عليها المحكمة العليا. ووافقت دائرة المراجعة علي الحكم حيث يكون تم إستنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من محكمة الموضوع ، سيحدد رئيس القضاء موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بإعتبار أن الحق الخاص متعلق بأولياء الدم ولا يجوز لأي جهة، سياسية أو تنفيذية كانت، التدخل في الحكم الصادر ما لم يتنازل أحد او كل أولياء الدم سواءً كان قبولا للدية أو بالعفو. أما اذا كان الحق عاماً ومختص بحق الدولة فإنه لابد من موافقة رأس الدولة في تنفيذ الحكم أو تخفيفه. وقضت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان في 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن و المخابرات الوطني فى قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع إحتجاجات ديسمبر من العام 2018. والشهيد أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة، عارض للنظام السابق، وأعتقل من منزله في 27 يناير2019 وإقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.