تدخل إداري لإنهاء الازمة …الكاش وراء غياب الصيني عن تدريبات المريخ

الخليج 365 :

علم ( الموقع) من مصادرها أن لاعب المريخ عماد الصيني يتمسك بالحصول على مقدم تعاقده مع الفرقة الحمراء وأنه لن ينضم الى تحضيرات الفريق الا عقب تسوية حقوقه المالية المتأخرة التي تتجاوز ال ( 330) الف جنيه.

وبحسب مصدر مقرب من الصيني فإن الأخير جلس خلال وقت سابق مع مساعد رئيس النادي الصادق مادبو من أجل تسليمه حقوقه المالية إلا أن الجلسة لم يتم الوصول فيها إلى اتفاق واضح آنذاك.

والمح المصدر الى أن اللاعب تلقى عقب ذلك وعداً قاطعاً بتسليمه حقوقه المالية في فبراير الماضي إلا أن المصدر عاد وأشار الى أن الصيني لم يتسلم المبلغ في الموعد حسب الاتفاق المضروب.

واشار المصدر الى أن الصيني أبلغ مقربين إليه بان هناك ظروفا تحول دون انضمامه الى تحضيرات الفريق خلال الوقت الحالي.

وقطع المصدر بأن الأزمات المالية بين الصيني ومجلس المريخ ليست جديدة وسبق أن أخلف مجلس الادارة وعده للاعب بتسليمه أمواله ولولا تدخل بعض المقربين آنذاك لما عاد اللاعب للاستمرار في النشاط.

وبحسب مصادر موثوقة فإن عضو مجلس المريخ عمر محمد عبد الله شرع في التواصل مع اللاعب، ورئيس النادي سوداكال من اجل وضع حد للازمة والعمل على اعادة اللاعب من جديد إلى التدريبات عقب الإيفاء بمستحقاته المالية.