ضوابط مشددة لتوزيع الوقود والسلع الاستراتيجية بولاية شمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت لجنة الاشراف على استلام وتوزيع الدقيق والوقود والسلع الاستراتيجية بشمال كردفان اليوم؛ اجتماعا بأمانة الحكومة برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة الاستاذ فضل محمد علي التوم ؛ واستعراض الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة .

وقال الأمين العام لحكومة الولاية إن اللجنة ينتظرها عمل كبير لوضع ضوابط مشددة والتوظيف الأمثل لتوزيع الوقود؛ ووضع المعالجات في مواجهة مشكلة التهريب والتلاعب به؛ مشيرا إلى مساعي الولاية في توفيراحتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية مبيناً أهمية معرفة حوجة الولاية من الوقود وحجم الاستهلاك مع أهمية وضع اشتراطات لأصحاب الطلمبات في ما يتعلق بتأهيل الطلمبات مما يساعد في حركة التوزيع

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وتناول المدير التنفيذي لمحلية شيكان موسى مكي الضو الضوابط والاجراءات التي وضعتها المحلية لمعالجة قضايا الوقود و طريقه التوزيع ؛ من بينها وضع اجراءات مشددة وتفعيل عمل الكرت الذكي في التوزيع وتحديد طلمبات التوزيع .

وأكد مدير إدارة التجارة والنقل والبترول بالولاية الرئيس المناوب للجنة أن اللجنة ستقوم بوضع أسس وضوابط محكمة ومتابعة دقيقة في عملية توزيع الوقود والسلع الأساسية؛ مضيفا أن موقع الولاية جعل منها معبرا مهما ساهم في زيادة نسبة الاستهلاك

إلى ذلك أمن أعضاء اللجنة على أهمية العمل وفق الضوابط وتشديد الرقابة ؛ مع تفعيل القانون ضد كل من يتلاعب بقوت المواطن؛ وقد خلص الاجتماع الى العديد من الموجهات التي تسهم في السيطرة والتحكم في عملية توزيع السلع الاستراتيجية وتحقيق المنفعة للمواطن.