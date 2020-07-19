قرار بإستثناءات من حظر إستيراد السيارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قررت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، اليوم السبت باستثناء المغتربين والدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين، من الحظر المفروض على استيراد السيارات منذ أشهر.

وكانت الوزارة قد أوقفت في مارس استيراد السيارات لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك بسبب دخول كميات كبيرة من المركبات في الـ18 شهرا الماضية والتي بلغت 200 ألف سيارة، مما شكل ضغطا على العملات الصعبة واستنزف المواد البترولية المدعومة .

وتضمن القرار الجديد بالسماح للسودانيين العائدين إلى البلاد بشكل نهائي والدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين الذين وصلوا السودان وفق تأشيرات الدخول في أو أقل من 31 يناير/كانون الثاني 2020، بإدخال سيارات .

ودعت الوزارة في بيان لها الفئات المستثناة التقدم لإكمال إجراءات استيراد سيارات من الخارج لدى جهاز تنظيم شؤون المغتربين وهيئة الجمارك السودانية.