جامعة العلوم الطبية تنفي استيلاء مأمون حميدة على أراضي حديقة السلمابي

الخليج 365:

نفت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا استيلاء مالك الجامعة د.مامون حميدة على أراضي حديقة السلمابي وأوضحت الجامعة أن حديقة السلمابي مساحتها تزيد على الأربعين متر مربع وقرر وزير التخطيط العمراني سابقا المهندس عبد الوهاب عثمان بيعها بالسعر التجاري واشترت الجامعة جزء منها كما فعل آخرون منهم جهاز الأمن الوطني الذي يمتلك بالاضافة الى عمارتين ملعب لكرة القدم ومن هذه الأراضيىمستشفى دار العلاج ومركز الخرطوم للخصوبة وعمارة السيد عبد الباقي كنة وعمارة للسيد الفاتح حسنين بالاضافة لمستشفيات أخرى لم تشيد بعد.

وأكدت الجامعة امتلاكها لايصالات السداد وبشهادة البحث ، وأن مسجد الجامعة لا علاقة له بأراضي حديقة السلمابي ودللت على ذلك أن المسجد تم تشييده قبل بيع أراضيها بسنوات في أراضي تملكها الجامعة .