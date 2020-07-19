هيئة مياه ولاية الخرطوم تعلن عن خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء أنحسار مفاجئ للنيلين الإبيض والازرق ونهر النيل .
وقال مدير عام الهيئة المهندس/ أنور السادات الحاج محمد في تصريحات صحفية اليوم “الأحد” إن محطات الصالحه “أ” و “ب” وبيت المال ، وشمال بحري ، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الإنحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة ، كاشفاً عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لادني مستوي لها في محطة مياه سوبا ، ومحطة مياه بحري القديمة ، ومحطة مياه المقرن ، ومحطة مياه المناره ، مبيناً أن مانجم عن الإنحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكوره ، موضحاً أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للإنحسار المفاجئ.
مشيراً إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص ، وان المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون “48” ساعة .
وتوقع السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الاحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق اخري بعيدة.
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