هيئة مياه ولاية الخرطوم تعلن عن خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء أنحسار مفاجئ للنيلين الإبيض والازرق ونهر النيل .

وقال مدير عام الهيئة المهندس/ أنور السادات الحاج محمد في تصريحات صحفية اليوم “الأحد” إن محطات الصالحه “أ” و “ب” وبيت المال ، وشمال بحري ، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الإنحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة ، كاشفاً عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لادني مستوي لها في محطة مياه سوبا ، ومحطة مياه بحري القديمة ، ومحطة مياه المقرن ، ومحطة مياه المناره ، مبيناً أن مانجم عن الإنحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكوره ، موضحاً أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للإنحسار المفاجئ.

مشيراً إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص ، وان المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون “48” ساعة .

وتوقع السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الاحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق اخري بعيدة.