الامارات توقف مدير شركة (سين) للغلال طارق سر الختم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب العام تاج السر علي الحبر، إنّ السُّلطات بدولة الإمارات أوقفت المتهم الهارب مدير شركة (سين) للغلال طارق سر الختم الثلاثاء الماضي، وأكد أن النيابة ستكمل إجراءات تسليم المُتّهم، من خلال الدفع بقوة إلى الإمارات لتسلُّمه فور تسلمها إخطار من دولة الإمارات بذلك.

وأكد الحبر بحسب صحيفة (السياسي ) تسلمه ردّاً من (الإنتربول) يفيد بالقبض على طارق سر الختم.

ويُواجه طارق سر الختم، بلاغاً يتعلق بالتعامُل بالنقد الأجنبي.