بلاغات ضد مجموعة من الناشطين والإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القوات المسلحة السودانية، إن لجنة مختصة رصدت عدداً من المخالفات والإساءات للقوات المسلحة، وباشرت اللجنة فتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيسا لدولة القانون، ووفقاً للقانون الجنائي- الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي أجيزت تعديلاته مؤخرا بعقوبات رادعة.

وأعلنت أن الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان “سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام”.

وذكر تعميم صحفي اليوم “السبت”، أن القوات المسلحة عينت في مايو الماضي مفوضاً عن القائد العام وعن القوات المسلحة، ضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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وقال التعميم إن القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية.

وأكدت التزامها ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وانما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد.

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