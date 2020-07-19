عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 19 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

حرق احياء مجاورة في فض اعتصام مستري غرب دارفور

الاصم: الحرية والتغيير بها العديد من الاخطاء ومكامن الضعف

جامعة العلوم الطبية : اشترينا اراضي حديثة السلمابي من التخطيط العمراني

بدء جلسات محاكمة اربعة ثورا بتهمة القتل العمد

الوطن

خبراء يطالبون الحكومة بوقف التفاوض وسحب توقيع إعلان المبادئ بسبب بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة

صلاح مناع :انجازات الحكومة الانتقالية صفر

مسار:السودان مقبل على صراع ديني أيدلوجي

اغلاق كامل للولاية الشمالية بسبب تفشي كورونا

القوات المسلحة تفتح بلاغات ضد مجموعة من الناشطين والإعلاميين

تفكيك شبكة مخدرات بالخرطوم

أخبار اليوم

فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

رئيس مؤتمرالبجا المعارض؛ اتفاق السلام يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية

القضائية تنفي إقامة مكتب لمراجعة الأحكام القضائية

برقو: اتفقت مع الكاردينال على انضمام لاعبي الهلال بالاحد

السوداني

وزارة المالية تكشف لأول مرة عن عدم حصولها من وزارة الصحة على «أوجه الصرف لأموال كورونا» خلال 5 أشهر

إغلاق الولاية الشمالية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

القوات المسلحة تعيِّن مفوضاً عاماً وتفتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين

الري تؤكد ارتفاع مناسيب المياه بجميع قنوات مشروع الجزيرة

السودان يوقف شركات أجنبية من الاستثمار في (حلايب وشلاتين)

صحيفة القوات المسلحة

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رئيس هيئة الأركان يختتم زيارته لعدد من التشكيلات والوحدات

فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

الفريق ياسر العطا : لن نخوض حربا في ليبيا أبدا

قرار بالإغلاق الكامل للولاية الشمالية

النيل الدولية

مفوضية الحدود: حلايب وشلاتين سودانية ولا نزاع حدودي مع إثيوبيا

فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

ارتفاع الإصابات بكورونا الى 10662 حالة

تواصل جلسات التفاوض حول الترتيبات الامنية مع جناح مني بجوبا

عايدة عبد الحميد نائبا لرئيس تحرير مجلة المرأة

اليوم التالي

وفاة مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي

الجيش يقاضي اعلاميين وناشطين اساءوا اليه

نصر الدين حميدتي يتحدث عن الصراع بين شداد ولجنة المسابقات

إلغاء مادة الردة من القانون الجنائي لسنة 1991 واستبدالها بتجريم إعلان ردة الآخرين هو أحد صور تفكيك التمكين التشريعي

التوقيع على بروتوكول تعاون بين الموارد المعدنية وجامعة النيلين

جولة لـ(اليوم التالي) تكشف عن تردٍ صحيّ وبيئي خطير بسوق الخضار بسوق ليبيا والشيخ أبوزيد بأمبدة

برقو يضع حداً لأزمة دوليي الهلال

آخر لحظة

السودان: الجيش يقاضي اعلاميين وناشطين اساءوا اليه

وفاة مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن محمد ساتي

مؤتمر البجا المعارض: حمقى من الاسلاميين والعلمانيين يعبثون بأمن البلاد

وكالة السودان للأنباء “سونا”

عائشة موسى: المؤسسات العقابية والإصلاحية محافل للتهذيب والتدريب

فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

القضائية تنفي إقامة مكتب لمراجعة الأحكام القضائية

ملف إعدام قتلة الشهيد أحمد الخير لازال في مرحلة الفحص

تواصل جلسات التفاوض حول الترتيبات الامنية مع جناح مني بجوبا

البوشي ترأس إجتماع ترتيبات قيام المؤتمر القومي للشباب

مفوضية الحدود:حلايب وشلاتين، سودانية، ولا نزاع حدودي مع إثيوبيا

رئيس مؤتمرالبجا المعارض؛ اتفاق السلام يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية

قبيلة المعاليا تؤدي واجب العزاءفي المرحوم ابراهيم منعم منصور

قافلة الدعم السريع الطبية تصل النهود

تجهيز تيم طوارئ من الهلال الاحمر لامتحانات الأساس بشمال كردفان

رشاد يقرع جرس بداية امتحانات الأساس بجنوب كردفان

اصطدام صندل بميناء حلفا والسلطات تحتوي آثار الحادث

قرارات للحد من إنتشار فايروس كورونا بالشمالية

ضوابط مشددة لتوزيع الوقود والسلع الاستراتيجية بشمال كردفان