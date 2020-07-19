توقيع بروتوكول تعاون بين الموارد المعدنية وجامعة النيلين ﻿

تم توقيع بروتوكول بين الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وجامعة النيلين وذلك في اطار تواصل الشركة مع المؤسسات التعليمية لتطوير عملية التعدين بالبلاد والاستفادة من الجوانب الاكاديمية والفنية .

حيث وقع عن الشركة مديرها العام ك/مبارك اردول عن الجامعة البروفيسور /محمد الامين مدير الجامعة.

ووصف مدير الموارد المعدنية المذكرة بالتاريخية مؤكداً ان صناعة التعدين تستند على أسس علمية عبر البحوث المتطور والتدريب .

ودعا أردول الي ربط الطلاب وتعاونهم مع الموارد المعدنية للاستفادة من الجانب العلمي , متعهدا بدفع قيمة طباعة البحوث التي تدعم تطوير قطاع التعدين من بند المسؤولية المجتمعية.

وأكد سيادته على سعي الشركة لتحويل التعدين التقليدي لتعدين منظم يخضع لاشتراطات البيئة والسلامة ويكون رافد حقيقي للدخل القومي وحث الجامعة على المساهمة بالبحوث العلمية لتعضيد جهرد الشركة في هذا الانتقال المهم.

كما تطرق اردول للتوسع في عمليات التعدين في المعادن الأخرى خلاف الذهب مشيرا بأن البلاد تذخر بالعديد من المعادن التي يمكن أن تكون ساهما قويا في تطوير الاستثمار التعديني.

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واستعرض مدير شركة دال للتعدين السيد أندريا المعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين وحجم الضرائب التي تقع على كاهل المستثمر مما يعيق التوسع في تطوير الاستثمار في هذا القطاع.

من جانبه أكد رئيس اتحاد المعدنين الصينيين السيد سون على ضرورة الاهتمام بجانب البحوث العلمية التي ستكون الداعم لتطوير العملية التعدينية بالصورة المثلى.

واشار سون الي التحديات التي تواجه تطور الاستثمار في قطاع التعدين , وقدم بعض المقترحات التي قد تساهم في انتعاش الاستثمار في هذا القطاع المهم’ مجددا دعمه للطلاب في مجال التعدين من خلال إتاحة فرص تدريب بالمعهد الصيني .

وفي السياق أكد البروفيسور محمد الامين مدير جامعة النيلين بحسب صحيفة الوطن، على اهمية التعاون بين الموارد المعدنية والجامعة في تطوير العملية التعدينة وذلك من خلال البحوث وتطوير الكادر العامل في هذا المجال علميا معلنا تبرع الجامعة بـ4 منح دراسية بالتنسيق مع شركة الموارد المعدنية توزع لأبناء الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)